La zona industriale di San Cataldo Scalo tornerà ad essere illuminata tra le vie Tomarchio e Buscemi. L’IRSAP ha previsto interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei centri luminosi dell’area industriale attualmente al buio per un tratto di 650 metri per il mancato funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione. E’ di circa 8mila euro complessivamente la somma impegnata dall’Irsap per la manutenzione urgente degli impianti di illuminazione già accertati.

Previsti lavori per la riattivazione dell’impianto di illuminazione affidato ad una ditta specializzata e la riparazione dei guasti ai 17 centri luminosi certi e a quelli che potrebbero risultare tali dopo l’attivazione dell’impianto denominato “Siderman”.

Il sopralluogo dello scorso dicembre effettuato dal Rup ingegnere Salvatore Giammusso, dell’ufficio periferico Irsap di Caltanissetta, assegnato all’Area Servizi Tecnici, ha verificato il mancato funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione, in particolare, nelle vie Tomarchio e Buscemi. I 34 centri luminosi alimentati sono in atto tutti spenti, e pertanto le strade sono rimaste al buio per un tratto lungo circa 650 metri, per un corto circuito all’impianto le cui cause sono già in corso di accertamento.

Anche in altre vie sono stati riscontrati centri luminosi danneggiati e dovranno essere sostituiti; in programma anche i lavori di messa in sicurezza prescritti in sede di rilascio della DiRi; gli interventi saranno eseguiti in economia, mediante affidamento diretto ad un operatore del settore.