Trasportavano hashish e per questo non sono fuggiti ai controlli di Guardia di Finanza e Carabinieri durante la notte della vigilia del Santo Natale. I controlli di baschi verdi della Guardia di Finanza e del Nucleo

Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta, erano scattati nel centro storico di Caltanissetta ed in particolare

del quartiere Provvidenza.

Durante uno dei servizi di appostamento, i baschi verdi hanno notato due extracomunitari che, alla vista dell’auto di servizio si sono dati a precipitosa fuga a piedi. Scesi dalla macchina, i finanzieri hanno cominciato un rocambolesco inseguimento nel quartiere Provvidenza di Caltanissetta e, notati i colleghi, anche i Carabinieri della Radiomobile nissena si sono uniti alla rincorsa dei sospettati.

Dopo la frenetica corsa per le strade del centro storico, durante la quale i fuggitivi facevano perdere le proprie tracce, i militari decidevano di eseguire una perquisizione in un appartamento di via Goldoni, all’apparenza disabitato che poteva fornire rifugio. Una volta fatta irruzione, i baschi verdi e i carabinieri hanno trovato nascosto nella soffitta dell’edificio (dalle precarie condizioni igienico-sanitarie) uno dei fuggitivi che cercava di occultare alcune “stecche” di hashish tra i calcinacci dello stabile semi-distrutto.

Inseguimento e perquisizione si concludevano con il rinvenimento di circa 40 involucri di carta stagnola contenenti sostanze stupefacente pronta per essere venduta, l’arresto del fuggitivo F.M. gambiano di 28 anni in possesso di droga ai fini di spaccio ed il sequestro di oltre 45 grammi di hashish.

Da una preliminare analisi dello stupefacente sembrerebbe essere lo stesso sequestrato la scorsa settimana, sempre nel quartiere Provvidenza, durante un servizio interforze finalizzato al controllo del centro storico nisseno.