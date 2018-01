I gelesi e gli abitanti dei comuni limitrofi possono tirare un sospiro di sollievo: il reparto di neurologia della clinica Santa Barbara rimarrà operativo finché non entrerà a regime quello previsto dall’assetto della nuova rete ospedaliera all’ospedale Vittorio Emanuele. A darne notizia il deputato 5 Stelle all’Ars Nuccio Di Paola.

“L’assessore alla Salute Razza – sottolinea – ha accolto oggi la mia proposta e si è impegnato in tal senso davanti al direttore generale dell’Asp Cl2, ai rappresentanti della clinica, dell’amministrazione comunale e ai deputati regionali Arancio e Mancuso. È ovvio che non ci fermeremo alle parole, ma ci adopereremo perché l’impegno si concretizzi”.

Il reparto della clinica Santa Barbara si avvicinava a grandi passi verso lo stop.

“Dopo la decisione dell’autorità sanitaria di piazzare un reparto di neurologia al Vittorio Emanuele – continua il deputato – infatti la clinica stava per disimpegnarsi in questo settore. Conoscendo i tempi del settore pubblico il rischio di una lunga e pericolosissima vacatio tra la chiusura del reparto del Santa Barbara e l’apertura della neurologia del Vittorio Emanuele era più che concreto. Questo fantasma per il momento è esorcizzato”.