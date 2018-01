Violenta aggressione nel pronto soccorso dell’ospedale di Caltanissetta. Un medico e un ausiliario sono stati colpiti a pugni da un paziente, un giovane con precedenti penali. Ormai non si contano più gli episodi di questo genere.

“E continuano le nostre richieste di intervento”, dichiara Salvatore Ballacchino, segretario territoriale di Caltanissetta di Fsi – Usae, Federazione sindacati autonomi indipendenti, aderente alla Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei.